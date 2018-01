Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Quando è stata ingaggiata come costumista pernon ha potuto leggere lo script del film di

Con il regista, dunque, c’è stato un incontro volto a definire le linee guida – a livello stilistico – di tutto ciò che sarebbe divenuto l’abbigliamento degli abitanti di Wakanda.

In una delle sue ultime interviste, Carter ha avuto modo di spiegare come sia riuscita a “supplire” all’assenza di una lettura completa dello script all’inizio del processo creativo:

Il regista, Ryan Coogler, mi ha intervistata per conoscere i miei concept art all’inizio del processo creativo. Chiaramente, non poteva condividere con me lo script del film, quindi ho letto tutti i fumetti e ho provato a riunire tutto il materiale possibile. È un mondo molto vasto, difficile da spiegare in 30 minuti di colloquio. Ma sono riuscita a condividere le mie idee a proposito di un posto che è molto avanti rispetto a noi. Un luogo futuristico, ma non necessariamente “del futuro”. Un luogo africano e fortemente identificabile come tale, che ha una cultura estremamente variegata ma che è anche in grado di inglobarne molte altre.