tempo di lettura 1'

, regista di, ha avuto modo di incontraree di ringraziarlo personalmente per aver creato un franchise come quello di

In uno degli ultimi tweet, il regista si è detto felice e soddisfatto (a tal punto da definirsi letteralmente “morto”) del fatto che Lucas gli abbia svelato di aver gradito i due film che Gunn ha realizzato per i Marvel Studios.

Come twittato da Gunn:

Oh also tonight I fulfilled a dream by meeting George Lucas and telling him sincerely he changed my life by creating Star Wars and he told me how much he liked the Guardians movies and I’m tweeting this from heaven because I’m dead now sorry. Bye!

— James Gunn (@JamesGunn) 30 gennaio 2018