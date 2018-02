tempo di lettura 2'

ha diffuso online la copertina e la tracklist ufficiale di, la playlist curata dallo stesso Lamar per il cinecomic Marvel diretto da Ryan Coogler.

Tra gli artisti che hanno collaborato all’album troviamo anche SZA, 2Chainz, Vince Staples, Anderson .Paak, Future, Travis Scott e The Weeknd

Qui di seguito trovate la lista completa delle canzoni e la cover dell’album:

1. Black Panther – Kendrick Lamar

2. All The Stars – Kendrick Lamar and SZA

3. X – Schoolboy Q, 2Chainz, and Saudi

4. The Ways – Khalid and Swae Lee

5.Opps – Vince Staples and Yugen Blakrok

6. I Am – Jorja Smith

7. Paramedic! – SOB X RBE

8. Bloody Waters – Ab-Soul, Anderson .Paak and James Blake

9. King’s Dead – Jay Rock, Kendrick Lamar, Future and James Blake

10. Redemption Interlude

11. Redemption – Zacari and BabesWodumo

12. Seasons – Mozzy, Sjavaand Reason

13. Big Shot – Kendrick Lamar and Travis Scott

14. Pray For Me – Kendrick Lamar and The Weeknd

Black Panther The Album 2/9 pic.twitter.com/MqhsEcj6iF — Kendrick Lamar (@kendricklamar) 31 gennaio 2018

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

