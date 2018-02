Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante una chiacchiera con Collider ha parlato di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, spiegando l’assenza del funerale di Han Solo.

Queste le sue parole:

Non c’è mai stato alcun dubbio sul funerale di Han Solo, proprio perché non c’era spazio. È dura con Star Wars, basta ripensare a Luke che piange la morte di Obi-Wan per quattro secondi e mezzo prima di sentire: “Avanti, amico, non è mica finita” e poi poco dopo: “Yay, woo-hoo!” e “Ma non ti montare la testa!“. C’è un momento, ma dura poco. Non c’è tempo per il dolore per il Star Wars; non indugi nel cordoglio perché devi andare avanti.