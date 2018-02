tempo di lettura 2'

Laè una piccola causa benefica volta a raccogliere donazioni per fare sì che molti bambini che abitano in zone disagiate di varie città possano andare gratuitamente a vedere il film di

A supporto dell’iniziativa ha aderito anche un gruppo di fan della DC, i quali hanno ricordato che la stragrande maggioranza degli appassionati della DC Comics e dei suoi cinefumetti non ha assolutamente nulla a che vedere con presunte campagne di boicottaggio o di odio verso i prodotti della Marvel o di altre compagnie.

Uno dei sostenitori, nel ringraziare Screen Rant per la visibilità data al gruppo in un articolo, ha avuto modo di rimarcare come la maggior parte dei fan DC consideri la presunta contrapposizione con il fandom della Marvel una stupidaggine priva di alcun fondamento.

In uno degli ultimi tweet difatti leggiamo:

Thank You @screenrant for signal boosting our #BlackPantherChallenge! Truth is, most DC fans are very supportive of Black Panther and are actively donating! We appreciate this article & appreciate the shift to covering fans & not trolls

We raised $1600 so far! Let’s keep it up! pic.twitter.com/ADGqtVFj5T

— Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) 1 febbraio 2018