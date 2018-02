Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, interprete di Everett Ross nell’Universo Cinematografico Marvel (ha debuttato in Captain America: Civil War), ha avuto modo di parlare del suo personaggio e dell’approccio peculiare che adotterà nell’affrontare una mina vagante come il Klaw di Andy Serkis.

Se in Civil War abbiamo visto Ross tentare di avere sempre il controllo della situazione, in Black Panther lo vedremo, talvolta, anche improvvisare.

Come anticipato da Freeman:

Ross tiene decisamente d’occhio Klaw perché preferisce di gran lunga sapere dove sono e cosa fanno dei tipo folli come lui, piuttosto che lasciarli andare senza curarsi di loro. È stato questo uno degli aspetti interessanti nel costruire il rapporto con il personaggio di Andy Serkis. Stavolta, in alcuni casi, Ross non ha idea di come interagire con Klaw. Perché Klaw è completamente pazzo!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’arrivo del film di Ryan Coogler presso Arcadia Cinema di Melzo (con cui abbiamo una media partnership), con una grande anteprima che si svolgerà il 13 febbraio, il giorno prima dell’uscita.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.