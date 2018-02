tempo di lettura 1'

(Hairspray) dirigerà, remake al maschile di, diretto nel 2000 dacon protagonisti. Protagonista del nuovo film sarà

Il film del 2000, lo ricordiamo, era incentrato su un uomo che a seguito di un incidente domestico si ritrovava con il potere di “sentire” i pensieri delle donne come se fossero dei pensieri a voce alta. La nuova facoltà di udire i pensieri dell’altro sesso gli restituiva una visione ben diversa della vita, facendogli comprendere cose che prima non avrebbe immaginato.

What Men Want è previsto al cinema per l’11 gennaio del 2019. Shankman, lo ricordiamo, dirigerà anche il sequel di Come d’Incanto (Enchanted), intitolato Disenchanted.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Collider