Non ci sono ancora notizie riguardo l’adattamento cinematografico di. A dicembre David S. Goyer (Blade: Trinity) sembrava in trattative per dirigere un film al riguardo prodotto dalla Sony e dalla Columbia, ma nessuna indiscrezione è più trapelata in rete.

Ebbene, nell’attesa il conceptual artist Paul Gerrard (colui che ha lavorato anche al nuovo reboot di Hellboy) ha realizzato e condiviso in rete dei suoi suggestivi concept art dedicati ad alcuni dei protagonisti dell’opera sopracitata, come Skeletor, Evil-lyn, Trap Jaw, Man-E-Faces e Modulok, tutti in chiave horror/creepy.

FONTE: BloodyDisgusting