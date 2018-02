Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Isaac Hayes ha diffuso online sul suo profilo Twitter una foto scattata sul set del reboot dell’action movie

Nella foto vediamo Richard Roundtree (AKA John Shaft nei film degli anni ’70), Samuel L. Jackson (nipote di John nel film del 2000) e Jessie T. Usher, colui che vestirà i panni del figlio di Jackson, John Shaft Jr., nel reboot in lavorazione.

Diretto da Tim Story (I Fantastici 4), il film seguirà John Shaft Jr. (Usher), un esperto di sicurezza informatica laureato al MIT che chiederà aiuto a suo padre (Jackson) per scoprire la verità dietro la prematura morte del suo migliore amico.

Potete vedere lo scatto qui di seguito:

They say that #SHAFT family are some Bad Mutha#%*!as

3 Generations. 1 Movie.@The_JessieT @IsaacHayes3 #RichardRoundtree @SamuelLJackson #SonOfShaft pic.twitter.com/3PthKpjHH7

— Isaac Hayes (@isaachayes) 1 febbraio 2018