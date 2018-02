tempo di lettura 2'

A sorpresa èa ritornare in testa alla classifica nordamericana nel weekend del Super Bowl, caratterizzato da una domenica particolarmente fiacca al botteghino (perché le famiglie americane tradizionalmente la passano in casa con gli amici a vedere la partita).

Con altri 11 milioni di dollari, il film con Dwayne Johnson sale così a 352.6 milioni di dollari: è la prima volta che un film uscito a dicembre torna in testa nel mese di febbraio sin dai tempi di Titanic (parliamo di vent’anni). In tutto il mondo la pellicola ha superato gli 855 milioni di dollari – ne è costati solo 90.

Scende al secondo posto Maze Runner: la Rivelazione, con 10.2 milioni di dollari e un totale di 39.8 milioni in due weekend. Il tutto il mondo il film, costato 62 milioni di dollari, ha superato i 182.7 milioni di dollari (grazie a una performance internazionale molto solida).

Apre al terzo posto La Vedova Winchester: l’horror con Helen Mirren e Jason Clarke incassa 9.3 milioni di dollari e la miglior media della top-ten (3.700 dollari per sala). Rimane invece al quarto posto, con la miglior tenuta della top-ten, The Greatest Showman: il film con Hugh Jackman incassa 7.8 milioni di dollari e sale a 137.5 milioni di dollari, per un totale di 290.5 milioni in tutto il mondo (ne è costati 84).

Al quinto posto Hostiles incassa 5.5 milioni di dollari e sale a 21.2 milioni complessivi, mentre The Post al sesto incassa 5.2 milioni di dollari e sale a 67 milioni complessivi. Settimo posto per 12 Strong, con 4.7 milioni di dollari e 37.3 milioni complessivi, mentre all’ottavo posto Den of Thieves incassa 4.6 milioni di dollari e sale a 36.2 milioni complessivi. Chiudono la classifica La Forma dell’Acqua, con 4.3 milioni di dollari e 44.5 milioni complessivi, e Paddington 2, con 3.1 milioni e 36.3 milioni complessivi.

Da notare che Chiamami col tuo Nome risale al 22esimo posto incassando un milione di dollari, per un totale ormai di quasi 13 milioni negli USA.