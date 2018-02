Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Aveva già avuto un poster tutto dedicato , eppure alla finenon comparirà in, il nuovo atteso film di(Mommy, È solo la fine del mondo) che in Italia arriverà grazie alla Lucky Red con il titolo

L’attrice era stata scelta dal regista francese per interpretare la determinata e maliziosa giornalista di gossip Moira McAllister-King, ma alla fine non comparirà nel film per ragioni creative.

Come spiegato da Dolan in un lungo post su Instagram:

Quello che vi devo dire è che il personaggio di Jessica Chastain, dopo un lungo periodo di riflessione, è stato tagliato dal film. È stata una decisione estremamente difficile. Provo, nei confronti di Jessica, un amore davvero sincero e profonda ammirazione. La decisione è stata di carattere editoriale e narrativo, non ha nulla a che vedere con la sua interpretazione, ma solo ed esclusivamente con il personaggio e con la compatibilità con la storia. Questa sottotrama da “cattiva”, seppur di grande intrattenimento, non sembrava coerente con il resto della storia, che è risultata essere non il racconto di eroi e nemici, ma piuttosto un racconto di sogni e infanzia.

In questo film c’è una riflessione sullo show business, ma è nelle dinamiche di famiglia – e nel rapporto tra madri e figli – che risiede il cuore del film. Jessica ha sostenuto me e questo progetto fin dall’inizio e in tante occasioni. È un’attrice formidabile, un’artista politicamente impegnata che lotta per le cause in cui crede. I suoi amici la rispettano, il pubblico la ama. Sono deluso di non poter svelare tutto quello che abbiamo costruito insieme in questa avventura, ma la vita è lunga e le occasioni perse spesso conducono a collaborazioni future ancora più grandi.