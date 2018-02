tempo di lettura 1'

Dopo lo spot visto in occasione del Super Bowl , è approdato in rete anche il primo poster di, film diretto dacon protagonista

Il film è descritto come un thriller di stampo soprannaturale ambientato in una fattoria, nella quale una famiglia è terrorizzata da una misteriosa presenza. Krasinski, oltre a curare la regia, è anche l’autore dello script e avrà un ruolo nel film.

La pellicola arriverà nelle sale americane dal 6 aprile. Potete vedere il poster qui di seguito:

A produrre il progetto è Michael Bay con Andrew Form e Brad Fuller della Platinum Dunes. Krasinski, lo ricordiamo, è stato nel cast di 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, diretto da Bay, e ha un ruolo anche nel nuovo film di Kathryn Bigelow (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty), dedicato alla rivolta di Detroit.

Emily Blunt, come saprete, sarà in Mary Poppins Returns, sequel del leggendario film del 1964, che la vedrà nei panni della celeberrima tata.

Krasinski e Blunt, fuori dal set, sono sposati dal 2010.

FONTE: Impawards