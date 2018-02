tempo di lettura 2'

Il Super Bowl è uno degli eventi televisivi più importanti negli Stati Uniti (e nel mondo), e anche quest’anno milioni e milioni di americani hanno seguito la partita (hanno vinto gli Eagles contro i Patriots) in tv. Ecco quindi che come sempre numerose compagnie hanno investito milioni di dollari in spot di 30 secondi o un minuto per promuovere i propri prodotti in maniera divertente, accattivante o provocatoria e coinvolgendo attori o star di grosso calibro.

Qui sotto potete trovare una nostra selezione degli spot più divertenti e creativi che hanno attirato la nostra attenzione.

JEEP

Nella stessa sera in cui ha debuttato il trailer di Jurassic World: il Regno Distrutto, Jeep ha lanciato uno spassoso spot con Jeff Goldblum.

NFL

Il quaterback dei Giants Eli Manning e O’Dell Beckham Jr. ricreano l’iconica scena di Dirty Dancing per celebrare il touchdown.

MICHELOB ULTRA

Chris Pratt si prepara a diventare il nuovo volto di Michelob Ultra.

M&M’S

Un M&M’s esprime il desiderio di diventare umano… e si trasforma in Danny DeVito!

TOURISM AUSTRALIA

Finalmente scopriamo cos’è realmente il nuovo film su Crocodile Dundee con Chris Hemsworth e Danny McBride: un elaborato virale per promuovere l’Australia come meta turistica.

DORITOS E MOUNTAIN DEW

Una battaglia rap tra Peter Dinklage e Morgan Freeman.

BUD LIGHT

Bug Light prende spunto direttamente da Game of Thrones.

AMAZON

Alexa perde la voce, e così viene rimpiazzata da alcune star di Hollywood del calibro di Rebel Wilson, Cardi B, Gordon Ramsay e Anthony Hopkins.

TIDE

David Harbour è protagonista dello spot Tide di quest’anno.

SQUARESPACE

Keanu Reeves deve costruire un sito per la sua compagnia di motociclette Arch… nel bel mezzo del deserto.

DODGE – MARTIN LUTHER KING

Menzione d’onore per Dodge, che ha scatenato polemiche a non finire per l’utilizzo del discorso di Martin Luther King, Jr. apparentemente fraintendendo il messaggio anticapitalista in esso contenuto (e in un punto del quale, peraltro, si scoraggiava la gente dallo spendere troppi soldi per le automobili).

