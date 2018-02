tempo di lettura 1'

sarà uno dei protagonisti della prossima Notte degli Oscar. Il suo acclamatoè difatti in corsa in 4 categorie (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Attore).

Peele però, prima di diventare famoso come regista è stato un autore ed attore principalmente in ambito di commedie e, a quanto pare, ha deciso di abbandonare definitivamente la carriera di attore dopo aver ricevuto la proposta d’ingaggio per un film di animazione uscito abbastanza di recente.

Il filmmaker ha rivelato il titolo del film a margine del premio per il miglior esordio alla regia ritirato alla Director’s Guild Award:

Emoji – Il Film mi ha aiutato nella scelta di smettere di recitare. È vero, non me lo sto inventando.

Durante il discorso di accettazione del premio ha spiegato meglio come si sono svolti i fatti. Il suo agente gli aveva chiesto di interpretare l’emoticon della cacchina, cosa che lo ha portato a pensare “È una follia”. Tuttavia, dopo averci dormito sopra, ha richiamato il suo agente per chiedergli quanto lo avrebbero pagato per interpretare, letteralmente, “un pezzo di me*da”, ma a quel punto lo studio aveva già interpellato un altro attore: Sir Patrick Stewart.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!