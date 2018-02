tempo di lettura 1'

sono ufficialmente entrati nel cast di, che sarà diretto da. I due saranno nel cast con lo stesso Norton e con

Il progetto è un thriller, e segna un’altra prova da regista per Norton, che ha già diretto Tentazioni d’Amore (Keeping the Faith) nel 2000. Le riprese sono già partite a New York. Il film sarà un adattamento del romanzo di Jonathan Lethem (tradotto in Italia come Brooklyn Senza Madre), e sarà ambientato a New York City negli anni 50.

La trama segue il detective Lional (Norton), che tenta di risolvere il caso delll’omocidio del suo mentore e unico amico, Frank Minna (Willis). L’uscita è prevista nel corso del 2019.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: Hollywood Reporter, CS