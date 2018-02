tempo di lettura 1'

Il grandissimo successo diha convinto la Sony a mettere subito in lavorazione un terzo capitolo della saga. Verso metà gennaio era trapelata la notizia che Tom Rothman puntava a dicembre 2019 per far uscire questo seguito, e oggi Deadline conferma che lo studio ha già trovato due sceneggiatori per scrivere la pellicola.

Si tratta di Scott Rosenberg e Jeff Pinker, già autori della riscrittura della sceneggiatura di Benvenuti nella Giungla (inizialmente scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers) che si metteranno al lavoro quanto prima sullo script. I due hanno lavorato anche a Venom, attualmente in post-produzione.

Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan torneranno tutti nei panni degli avatar dei protagonisti rimasti intrappolati nel videogioco. Non è chiaro però se saranno gli avatar degli stessi teenager, o di altri, o addirittura se piomberanno nel mondo reale. Ancora un mistero l’eventuale coinvolgimento di Jake Kasdan nuovamente alla regia.

Ricordiamo che ad oggi Jumanji: Benvenuti nella Giungla ha incassato 857 milioni di dollari in tutto il mondo.