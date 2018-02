tempo di lettura 1'

Con un comunicato stampa, Netflix annuncia chedirigerà un film d’animazione in esclusiva per Netflix.

La pellicola, intitolata Over the Moon, verrà prodotta dallo studio d’animazione Pearl Studio (noto precedentemente come Oriental DreamWorks, joint venture tra DreamWorks Animation e una serie di investitori cinesi, ora però totalmente di proprietà della cinese CMC Capital Partners).

Over the Moon è un musical d’animazione che racconta l’avventura di una bambina che decide di costruire un’astronave e di volare sulla Luna per incontrare la Dea della Luna. La pellicola uscirà nel 2020 nei cinema cinesi e online su Netflix nel resto del mondo.

Come noto, Keane è stato recentemente nominato all’Oscar insieme a Kobe Bryant per il corto d’animazione Dead Basketball. Considerato una delle menti creative più geniali dell’animazione contemporanea, ha lavorato per anni alla Walt Disney Feature Animation e ha creato alcuni dei personaggi più iconici dello studio come i protagonisti della Sirenetta, Pocahontas, Aladdin e Tarzan, oltre alla Bestia della Bella e la Bestia, Rapunzel e tanti altri. Nel 2012 ha lasciato la Disney e ha creato la Glen Keane Productions.