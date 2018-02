tempo di lettura 1'

Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt hanno annunciato di essere al lavoro su un remake francese di, la commedia campione d’incassi che due anni fa ha incassato oltre 60 milioni di euro in Italia.

A produrre la pellicola sarà la Medset, costola parigina della TaoDue di Mediaset lanciata nel 2016 proprio da Valsecchi e Nesbitt. La pellicola verrà diretta da Fabien Onteniente, su sceneggiatura di Guy Laurent, e verrà girata ad aprile 2019. A distribuire il film sarà SND.

Ancora senza titolo, il remake è solo uno dei numerosi progetti in sviluppo presso Medset, tra cui Le Jeu, adattamento francese di Perfetti Sconosciuti diretto da Fred Cavayè in uscita a fine 2018, e la commedia / thriller The Night Off, scritta da Valsecchi e Andrea Nobile.

Secondo Valsecchi, TaoDue continuerà a fare film in Italia, ma si concentrerà maggiormente sul mercato francese perché non ci sono abbastanza grandi registi “a parte una dozzina di autori tra cui Paolo Sorrentino e Paolo Virzì”. Valsecchi e Nesbitt hanno poi detto a Variety di essere infastiditi dalla nuova legge del cinema, che favorisce i produttori indipendenti con un tax credit del 30% (TaoDue invece può ottenere al massimo il 15% perché legata a Mediaset). In Francia non ci sono tali distinzioni, definite “assurde e punitive” dai due produttori.

Fonte: Variety