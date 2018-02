tempo di lettura 2'

Dopo il grande successo sia di critica che di pubblico di– candidato all’Oscar sia per la regia che per la sceneggiatura del film, ha dichiarato che prenderà “seriamente in considerazione” l’idea di realizzare un secondo film.

Come spiegato dal regista:

Posso dirvi che prenderò [l’idea di un potenziale sequel] seriamente in considerazione. Amo quell’universo e penso ci siano altre storie da raccontare. Non so bene come, al momento, ma ci sono alcune possibili elementi da sviluppare e ai quali legare potenzialmente nuove vicende. Ma non farei mai un sequel solo per realizzare un prodotto tendenzialmente sicuro. È indispensabile che abbia la certezza di poter raccontare una storia solida, capace di amalgamarsi al meglio con quell’universo.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

In Scappa – Get Out della Universal Pictures, prodotto dalla Blumhouse (The Visit, la serie Split, La Notte del Giudizio) e dalla mente di Jordan Peele, un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca dove si scontra con il vero motivo che si cela dietro l’invito.

Ora che Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) e la sua ragazza, Rose (Allison Williams, Girls), sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy (Catherine Keener, Captain Phillips – Attacco in mare aperto) e Dean (Bradley Whitford, Quella casa nel bosco).

In un primo momento, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia, come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia; ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

