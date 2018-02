tempo di lettura 2'

Apprezzamento critico pressoché unanime e trionfo commerciale al botteghino.

Dopo il mezzo passo falso di Cars 3 (un franchise che comunque punta più al piazzamento del merchandise), la Pixar è tornata decisamente in carreggiata con Coco, uscito in Italia in pieno periodo festivo, a qualche settimana di distanza dalla release americana.

E considerato che nel mercato nordamericano il lungometraggio si appresta ad arrivare nel mercato home video (il debutto in Digital HD è previsto per il 13 febbraio, su supporto fisico per il 27 dello stesso mese), online cominciano a essere proposti alcuni interessanti estratti dal Blu-ray.

Nel player qua sotto potete trovare il prologo musicale alternativo introdotto dai registi Lee Unkich e Adrian Molina.

Watch this exclusive spirited opening musical number from #PixarCoco you didn’t see: https://t.co/EKwL7RX8OE pic.twitter.com/Q2weNTWCja — USA TODAY Life (@usatodaylife) 6 febbraio 2018

Ambientato in Messico, Coco racconta la storia di Miguel, un aspirante cantante e chitarrista autodidatta che sogna di seguire le orme del suo idolo Ernesto de la Cruz, il musicista più famoso nella storia del Paese. Ma ormai da generazioni la musica è severamente proibita nella famiglia del ragazzo. “Miguel si sente costretto a scegliere tra la sua passione per la musica e l’amore che nutre per la propria famiglia”, afferma il co-regista Adrian Molina. “Vorrebbe condividere con loro il proprio talento e dimostrare che fare musica è sia bello che onorevole”

“Con Coco abbiamo cercato di raccontare un tema universale in cui noi tutti possiamo immedesimarci: il legame con la famiglia”, afferma il regista Lee Unkrich. “Volevamo fortemente esplorare i legami familiari che ci legano alle generazioni venute prima di noi”, prosegue, “questa storia è incentrata sulla celebrazione del nostro passato anche mentre stiamo guardando al futuro”.

Diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), Coco arriverà nelle sale italiane insieme al nuovo contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf.