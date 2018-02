tempo di lettura 1'

è in trattative per interpretare il Joker nel film in solitario che Todd Phillips dirigerà per la Warner Bros. Pictures.

Le negoziazioni con lo studio non sono ancora cominciate, ma le fonti di Variety sostengono che dopo averci riflettuto abbastanza, Phoenix ha acconsentito ad accettare il ruolo.

Chiaramente per il momento vi invitiamo a prendere la notizia con cautela, ma il sito precisa che Philips ha sempre avuto intenzione di coinvolgere Phoenix. Umberto Gonzalez di The Wrap aggiunge inoltre “Philips ha anche cercato nel corso di quattro incontri a persuadere Leonardo DiCaprio ad accettare il ruolo“.

La pellicola sarà la prima figlia di una nuova etichetta – ancora priva di una nomenclatura ufficiale – il cui compito sarà quello di espandere il canone cinematografico delle proprietà DC e di creare differenti storyline nelle quali differenti attori interpreteranno personaggi già impersonati da altri.

Il lungometraggio, stando ai dati diffusi qualche giorno fa da Deadline, avrà dei toni hard boiled e sarà ambientato nella Gotham City dei primi anni ’80. A quanto pare l’intenzione è quella di renderlo simile non tanto alle altre opere dell’Universo DC quanto a pellicole di Scorsese quali Taxi Driver, Toro Scatenato e Re per una Notte.