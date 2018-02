tempo di lettura 1'

Giusto una manciata di giorni fa vi abbiamo proposto un estratto da un’intervista rilasciata dain cui il regista ha ammesso che il romanzo di Richard Matheson da cui è stato trattopoteva essere adattato con maggiore puntialità e precisione (trovate tutto in questo articolo ).

Durante il podcast di MTV Happy Sad Confused, il filmmaker è tornato a parlare del blockbuster con Will Smith al quale la Warner, per diverso tempo, avrebbe voluto dare un sequel (o prequel).

Ecco le parole del regista:

Lo studio desiderava davvero moltissimo continuare la saga, ma io non avevo davvero idea di come fare. L’ho capito abbastanza rapidamente dopo l’uscita del film che “le persone erano venute per vedere l’ultimo uomo sul pianeta Terra. Abbiamo fatto vedere l’ultimo uomo sul pianeta terra e, guardacaso, è anche morto”. Non potevamo rifarlo ancora. Il pubblico non era interessato al protagonista in sé perché non era una figura iconica in stile Indiana Jones […] Hanno cominciato a forzarmi in direzione di un prequel che sarebbe finito per diventare qualcosa in stile Contagion. Oppure avrei dovuto fare un seguito dove Will Smith non c’era e accadeva qualcosa di molto idiota tipo “degli scienziati trovano il suo DNA e lo riportano in vita in qualche maniera”. Una fesseria. Quindi alla fine mi sono stufato.