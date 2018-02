tempo di lettura 3'

Per quanto anon sia ancora stato affidato un eventuale sequel di, il regista ha già avuto modo di parlare di alcune possibilità interessanti per un potenziale nuovo film ambientato dopo i fatti di

Chiaramente, un nuovo capitolo verrebbe messo in cantiere sulla base dei risultati al botteghino del primo. A oggi, le stime sulla performance in apertura del film sono comunque molto positive. Solo il tempo, tuttavia, rivelerà se il cinefumetto sarà in grado mantenere una performance stabile e positiva per gran parte della sua permanenza nelle sale.

Quanto all’inserimento del personaggio nel franchise dei Marvel Studios, Coogler ha dichiarato di aver fatto una certa “fatica” a separare la versione di Black Panther dei fumetti da quella introdotta in Captain America: Civil War. Tuttavia, a detta del regista, proprio alcune differenze dal materiale di base potrebbero creare possibilità interessanti da sviluppare all’interno dell’UCM.

Come dichiarato da Coogler:

Senza essere troppo specifico, direi che ho fatto abbastanza fatica nel delineare le differenze tra il T’Challa dei fumetti e quello dell’Universo Cinematografico Marvel. Penso sempre che una differenza importante sia nell’età che [T’Challa] aveva quando ha perso suo padre. Nei fumetti, T’Challa è molto giovane quando suo padre, T’Chaka, viene ucciso. Nell’UCM, quando T’Chaka muore, T’Challa è già un uomo. Quindi nel materiale di base è un giovanissimo Re, che ottiene il suo trono molto presto. Ma quando lo incontrate [nell’UCM] è un uomo di 34 anni. Ha quindi un tipo di confidenza diversa nel suo ruolo e in quella che è la sua posizione. Tuttavia, nel nostro film, il personaggio sta solo gettando le basi della sua epopea. Quindi sì, sarei decisamente interessato all’idea di esplorare che genere di Re [T’Challa] possa diventare con il progredire della sua esperienza, e di sviluppare come tutto questo possa influenzare il suo comportamento nelle varie storie.

Chiaramente, qualsiasi eventuale sequel è da aspettarsi tra qualche anno. Nel 2018 uscirà nelle sale anche Avengers: Infinity War. Se Black Panther diventerà un’altra saga interna all’UCM, un nuovo capitolo sarà verosimilmente ambientato dopo le nuove vicende che coinvolgeranno i vendicatori al completo (dunque, probabilmente, anche dopo gli eventi di Avengers 4).

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.

