tempo di lettura 2'

A metà dicembre, mentreusciva nei cinema di tutto il mondo, larendeva nota l’acquisizione della 20Th Century Fox , o meglio, delle divisioni cinema e tv del conglomerato media di Rupert Murdoch.

Chiaramente, la colossale operazione da 52.4 miliardi di dollari non è ancora cosa fatta: ci vorranno dai 12 ai 18 mesi affinché possa avvenire la cosiddetta “quadratura del cerchio” per via del lungo processo normativo che deve essere avviato negli Stati Uniti e non solo.

Durante l’assemblea con gli azionisti della major tenutasi di recente per discutere gli utili del primo quarto del 2018, il CEO Bob Iger ha avuto modo di rilasciare degli aggiornamenti sull’operazione.

Il processo normativo è cominciato in svariate giurisdizioni in tutto il mondo. Ho trascorso le ultime settimane incontrando e discutendo con svariati dirigenti della Fox per ottenere preziose informazioni che saranno utilissime quando dovremo integrare le nostre organizzazioni nel momento in cui otterremo il via libera […] E dopo questi meeting sono ancora più entusiasta circa le divisioni che stiamo acquistando e i team di management che li guideranno […] Avremo più contenuti, capacità e talent produttivi […] Geograficamente, la nostra offerta diventerà anche più diversificata.

Iger ha però confermato alla CNBC le tempistiche già note di 12/18mesi necessarie per ultimare la compravendita, un lasso di tempo in cui, paradossalmente, tutto potrebbe succedere. Come riportato qualche giorno fa sempre dalla CNBC, sembrerebbe che la Comcast (il conglomerato media proprietario della Universal) stia vagliando una controproposta da ben 66.1 miliardi, per cui la Disney starebbe già ragionando a un’eventuale “risposta”.

Restiamo in attesa degli sviluppi…