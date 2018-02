tempo di lettura 2'

È Deadline a diffondere i primi dettagli della piattaforma streaming che verrà inaugurata dallanel corso del 2019 (in autunno con tutta probabilità) e di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi in svariate occasioni.

Ovviamente, allo stato attuale delle cose, non vengono fatte menzioni circa gli asset della 20Th Century Fox: la transazione che porterà le divisioni cinema e tv della fox in Disney deve essere ancora finalizzata e, soprattutto, approvata dall’antitrust americano (e non solo).

Detto questo, un team di executive dei dipartimenti creativi della major sta effettuando dei brainstorming per capire quali contenuti originali portare sulla piattaforma. A capo del think tank c’è Agnes Chu, con un forte background nella produzione di contenuti digitali per la ABC e già al lavoro con Bob Iger per l’apertura del Shanghai Disney Resort e per il rilancio di Star Wars fino ad arrivare, in tempi più recenti, alla Walt Disney Imagineering. Insieme a lei Sean Bailey (che in teoria supervisionerà tutti i live action Disney family oriented), Tendo Nagendo, Sam Dickerman e Louie Provost.

Non si conosce ancora il costo mensile della piattaforma: Deadline specifica però che verrà lanciata dapprima in territorio nordamericano per poi rivolgersi ai mercati internazionali. Non ci sarà spazio per pellicole Rated-R e la programmazione verrà mantenuta coerente al brand Disney: i contenuti Vietati ai Minori verranno dirottati su Hulu e le varie serie Marvel resteranno dove stanno ora, cioè su Netflix.

Per il primo anno, l’obbiettivo è quello di generare quattro/cinque film originali e cinque serie tv. Per queste ultime si prevedono dei budget fra i 25 e i 35 milioni per dieci episodi a stagione, anche se i progetti particolarmente ambiziosi potrebbero arrivare a 10 milioni di dollari a puntata, ergo 100 milioni per una season da 10 appuntamenti.

Il sito riporta anche i nomi di alcuni progetti cinematografici che sarebbero “prioritari” per la major: Don Quixote, da una sceneggiatura di Billy Ray, Lilli e il Vagabondo, The Paper Magician, Stargirl, diretto da Julia Hart, Togo, diretto da Ericson Core.

In post-produzione e destinati al servizio streaming service troviamo il film di Mark Waters, Magic Camp, Noelle di Mark Lawrence e interpretato da Anna Kendrick, Bill Hader e Shirley MacLaine.

In fase di sviluppo ci sarebbero Tre Scapoli e un Bebé, La Spada nella Roccia e l’adattamento di Timmy Failure che, nel team creativo, annovera anche il regista de Il Caso Spotlight Tom McCarthy.

Dal lato TV sarebbero in cantiere un nuovo High School Musical, la serie animata di Monsters & Co., una serie Marvel e quella – rumoreggiata da tempo – di Star Wars.

Vi terremo aggiornati con tutti i dettagli del caso mano a mano che saranno disponibili…