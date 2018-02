tempo di lettura 1'

Ancora una battuta d’arresto per il film di, ovvero, per il quale la Sony/Columbia Pictures ha già fissato una data di uscita: il

A causa di altri impegni con la serie tv “Foundation”, David S. Goyer, già sceneggiatore della versione più recente del film, ha dovuto rinunciare alla regia proprio come fatto in precedenza da McG e Jon M. Chu. Resterà comunque come sceneggiatore e produttore esecutivo.

Prima che lo sceneggiatore rinunciasse al posto di regista, la Sony aveva già iniziato a pensare agli attori da coinvolgere. Per il momento non è chiaro se la data d’uscita resterà intatta.

Goyer ha scritto la trilogia del Cavaliere Oscuro e L’Uomo d’Acciaio, oltre ad aver diretto Blade: Trinity, Il Mai Nato e alcuni episodi della serie Da Vinci’s Demons.

La storia sarà storia incentrata sul Principe Adam, che ha l’abilità di trasformarsi in un guerriero di nome He-Man e rappresenta l’ultima speranza per la magica terra di Eternia, sconvolta dal crudele Skeletor. Non dovrebbe avere nulla a che fare, invece, con la pellicola del 1987 diretta da Gary Goddard con Dolph Lundgren e Frank Langella.

Alla produzione ci saranno i partner della Escape Artists Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch, insieme ai dirigenti della Mattel Julia Pistor e David Voss, e Matthew Milam della Sony.

