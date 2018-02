tempo di lettura 1'

, regista di Boyhood e di Tutti Vogliono Qualcosa, ha trovato un nuovo progetto su cui lavorare.

Secondo l’Houston Chronicle (via The Playlist), il regista starebbe girando un suo nuovo misterioso progetto ambientato a Houston nell’estate del 1969, anno dell’atterraggio sulla Luna.

“C’è stato così tanto fermento tutto in una volta a Houston: NASA, il Medical Center, l’Astrodome”, ha dichiarato Linklater, “C’era un’atmosfera da comunità. Con tutti quei bambini e i loro genitori che lavoravano alla NASA per raggiungere un obiettivo comune”.

Lo stesso Linklater curerà anche la colonna sonora che sarà composta da iconici brani dell’epoca.

Last Flag Flying, penultimo film del regista deve ancora approdare nelle nostre sale. Mentre i cinema americani ad ottobre potranno vedere il suo ultimo progetto (attualmente in post-produzione) Where’d You Go Bernadette basato sul romanzo di Maria Semple.

FONTE: Collider