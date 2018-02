tempo di lettura 3'

Attenzione: contiene possibili spoiler sui personaggi di Solo: A Star Wars Story

Anche dopo la diffusione del primo trailer di Solo: A Star Wars Story, non sappiamo molto su Qi’ra, il personaggio interpretato da Emilia Clarke (Game of Thrones).

In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, l’attrice ha avuto modo di accennare ad alcuni dettagli sul suo ruolo nel nuovo spin-off del franchise. Una delle rivelazioni più interessanti è certamente nel fatto che Qi’ra è cresciuta proprio insieme ad Han.

Come rivelato da Clarke:

Beh, essenzialmente [lei e Han] sono cresciuti insieme come due “compagni di scorribande”. Ovviamente c’è anche un qualche lato romantico in tutto questo. Ma sì, sono cresciuti insieme, sono stati piccoli insieme. L’aspetto interessante della storia di Han Solo è che va a mettere in luce i lati più brillanti del personaggio, esaltandoli nel corso del viaggio che porta Han a diventare l’uomo che abbiamo conosciuto. Lo vedrete all’inizio di tutto, e Qi’ra è una di quelle persone che certamente hanno avuto un’influenza su di lui. Spero di aver fatto bene il mio lavoro! Vi accorgerete che Qi’ra è un vero enigma! […] Essenzialmente, ogni volta che penserete di averla capita vi accorgerete che in realtà non è così. L’obiettivo è far passare l’idea che l’ombra di Qi’ra, come personaggio, sia rimasta all’interno dell’Han Solo che oggi conosciamo. Questa donna, in sostanza, è uno degli elementi che hanno reso Han il personaggio che abbiamo in mente. Quando la vediamo per la prima volta è proprio con Han Solo, entrambi cercano di sopravvivere insieme. Lei è così, è una che sopravvive a tutto. E lo fa in un sottomondo pieno di mercenari e di gente poco raccomandabile. È un aspetto al quale hanno accennato anche ne Gli Ultimi Jedi, quando [Finn e Rose] sono vicini al circuito delle corse. Vi ricordate che parlano proprio di com’è sopravvivere in quella tipologia di mondo? QUELLO è il nostro mondo. Non è, nello specifico, Canto Bight. Ma abbiamo una storyline principale che si addentra proprio nel mondo dei giocatori d’azzardo e dei professionisti del mercato nero. È un mondo pericoloso e profondamente oscuro. E proprio in virtù del fatto che siamo in un film su Han Solo, questa ragazza deve essere tosta e forte. Anche lei si imbarcherà nel proprio viaggio personale. Interpretandola, ho sempre sentito la sua indole d’acciaio.