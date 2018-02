tempo di lettura 1'

Secondo ComingSoon.net (Ready Player One, X-Men: Apocalisse) sarà il protagonista di, nuovo film scritto e diretto da

Il progetto segue la storia di Bart Bromley (Sheridan), un giovane ed intelligente guardiano notturno di un hotel affetto da una forma di autismo che utilizza segretamente le telecamere di sorveglianza per registrare le attività degli ospiti nel tentativo di migliorare le sue capacità di interazioni sociali. Quando però una donna viene uccisa durante il suo turno, il ragazzo diventa il primo sospettato e non ha il coraggio di mostrare le sue registrazioni illegali che portano la prova della sua innocenza. Mentre le indagini della polizia stanno per concludersi Bart fa la conoscenza di una bellissima ospite di nome Andrea, ma presto si rende conto che dovrà fermare il vero assassino prima che la ragazza si imbatta in lui.

Le riprese inizieranno ufficialmente nello Utah a maggio. Il 19 marzo vedremo il giovane attore in Ready Player One, nuovo film di Steven Spielberg.