In una recente intervista con Yahoo! , Ryan Coogler ha svelato di aver avuto un certo interesse – all’inizio dello sviluppo del cinecomic dedicato a Pantera Nera – a inserire Kraven il cacciatore nella storia.

Il regista di Black Panther ha poi scoperto che non era possibile, ecco perché:

Da grande appassionato Marvel, vuoi mettere le mani su tutti i personaggi, ma poi ti accorgi che ci sono aspetti contrattuali da considerare. Non hai tutti i personaggi a disposizione. Amavo una serie di Christopher Priest bella tosta, c’era Pantera Nera che combatteva contro Kraven il Cacciatore.

Ho sempre amato Kraven in tutte le sue iterazioni. Perciò c’è stato un momento in cui ho chiesto se potevo inserirlo e mi hanno risposto di no. Mi è dispiaciuto. Anche se non so se avrebbe funzionato in un film come quello che abbiamo fatto, era ancora molto presto.

Creato da Stan Lee e Steve Dikto, Kraven il cacciatore (alias di Sergei Kravinoff) è apparso per la prima volta in Amazing Spider-Man vol. 1 #15 (1964). In seguito all’ingestione di una pozione in Africa ottiene diversi poteri: forza sovrumana, agilità, istinto sviluppato.

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.