(Rock of Ages, Racconti Incantati) sarà il protagonista di, action comedy diretta da(I, Anna) basata su una sceneggiatura di Tom Nash.

La pellicola segue la storia del solitario e sfortunato killer Keith (Brand) – noto anche come Butterfingers – che si ritrova a competere con il collega e nemico Perry. Quando Perry batte sul tempo Keith in una missione in Spagna quest’ultimo decide di rapire il figlio adolescente e la figlia di 9 anni del bersaglio dopo che Perry ha rapito la sua ex amante. Lo sfortunato killer si ritrova quindi a confrontarsi con i bambini in uno scatenato viaggio in giro per l’Europa.

Le riprese del film inizieranno ufficialmente a luglio nel Regno Unito.

