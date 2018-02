Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il duo composto dasi è fatto strada a Hollywood grazie ai successi di produzioni cinematografiche come(e relativo seguito) nonché con il lancio del franchise cinematografico dei film

Quando i due sono stati ingaggiati dalla Lucasfilm per la regia di Solo: A Star Wars Story, c’era curiosità palpabile nell’aria circa quello che avrebbero apportato a questo film antologico di Guerre Stellari. Poi l’anno scorso, a giugno, quando l’80% delle riprese erano state ultimate, è arrivata la notizia del divorzio fra le parti e, a stretto giro di posta, quella dell’ingaggio del veterano Ron Howard.

Sul nuovo numero di Entertainment Weekly, a margine della cover story che il magazine ha dedicato al lungometraggio, possiamo trovare una breve dichiarazione di Kathleen Kennedy sui motivi del licenziamento.

La presidentessa della Lucasfilm spiega:

Credo che quei due ragazzi siano davvero esilaranti, hanno un brackground nel campo dell’animazione e della commedia e quando ti trovi a realizzare film come questi (Star Wars, ndr.) hai un sacco di possibilità in materia di improvvisazione, lo facciamo di continuo. Ma deve comunque avvenire all’interno di un processo altamente strutturato o non riuscirai a portare a termine il tuo lavoro e non riuscirai a dirigere in maniera appropriata quell’armata di persone che deve sapere le cose in anticipo per far sì che tutto sia pronto al momento giusto. Per cui si è trattata, letteralmente, di una questione collegata al processo con cui ci approcciamo al lavoro.