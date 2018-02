Spoiler

Attenzione: contiene spoiler sulla trama di The Cloverfield Paradox

Dopo l’uscita su Netflix di The Cloverfield Paradox, nuovo film ambientato nel Cloververse, J.J. Abrams – produttore della saga – ha accennato alla possibilità che alcuni dei protagonisti dei vari film del franchise possano incrociarsi, in qualche modo, in futuro.

Come dichiarato da Abrams, l’idea due personaggi si incontrassero è già stata accarezzata in passato:

Abbiamo parlato di varie possibili versioni degli eventi quando abbiamo fatto 10 Cloverfield Lane. Avevamo pensato che la vicenda di Michelle – il personaggio interpretato da Mary Elizabeth Winstead, fosse un po’ una sorta di strana storia delle origini di un’eroina di qualche genere. L’idea di seguire la sua vicenda è molto interessante. E poi ci siamo detti, “Quei personaggi potrebbero aver incrociato la Ava di Gugu [Mbatha-Raw]?”. In sostanza, abbiamo spesso ragionato per ipotesi. Le idee migliori che abbiamo avuto sugli sviluppi delle vicende non sono necessariamente state queste, ma per noi sono state delle interessanti derivazioni.

In sostanza, è plausibile (pur non essendo una certezza) l’idea che in futuro alcuni dei personaggi principali (e non solo di contorno) possano – in maniera diretta o indiretta – incrociarsi. Data inoltre l’idea delle diverse dimensioni presente in The Cloverfield Paradox, le possibilità sono decisamente aperte. I vari capitoli del franchise, com’è noto, già presentano vari elementi in comune e persino alcuni personaggi secondari che appaiono in più di una pellicola (qui trovate maggiori dettagli sui vari riferimenti, Easter Egg e punti di contatto tra i vari film).

Nel cast del film – intitolato in origine God Particle – troviamo Daniel Bruhl, Elizabeth Debicki, Aksel Hennie, Gugu Mbatha-Rar, Chris O’Dowd, John Ortiz, David Oyelowo, Zhang Ziyi.

Questa la trama:

Dopo che un esperimento con un acceleratore di particelle provoca la scomparsa quasi istantanea del pianeta Terra, l’equipaggio terrorizzato di una stazione spaziale americana rimane abbandonato nel bel mezzo di uno spazio siderale ora ancora più deserto. Quando un’astronave europea compare sul suo radar, gli americani devono capire se si tratti della loro salvezza o della loro fine.

