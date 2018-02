tempo di lettura 2'

Da un punto di vista strettamente contrattuale… sì, confermo. Ho finito. In qualche modo è un pensiero spaventoso. Questa realtà sembrava davvero non dover finire mai, ma ora sta potenzialmente per terminare. Sento che Thor è stato reinventato e che ora c’è una piattaforma più ampia sulla quale poter lavorare.

Com’è noto,dopo– almeno sulla carta e salvo colpi di scena – non sarà più legalmente vincolato all’Universo Cinematografico Marvel. Come già spiegato dall’attore in precedenza:

Apparendo nel corso della trasmissione Sunrise su Channel 4 in Australia, l’attore ha ribadito che il suo legame – almeno formale – con l’UCM sta volgendo al termine.

Il mio contratto sta per scadere, abbiamo appena finito gli ultimi due Avengers. Chi lo sa cosa c’è in futuro!

Hemsworth, tuttavia, ha lasciato aperto uno spiraglio pur rimanendo piuttosto criptico sulle possibilità di tornare nei panni del supereroe che lo ha reso celebre:

Potremmo avere un qualche genere di conversazione sul futuro se verrà fuori un altro script degno di nota. Ma al momento è tutto qui! Sulla base di quello che è stato il mio contratto… ho finito. Non tornerò nei panni di Thor.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente nel corso del 2017 e fino ai primi giorni del 2018. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

