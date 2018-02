tempo di lettura 2'

è coinvolto nel franchise didal 1983, anno nel quale ha preso parte a. È apparso poi in altri Episodi della saga, comee nello spin-off

In una delle sue ultime interviste, Davis ha rivelato di aver appreso relativamente tardi che Gli Ultimi Jedi è stato un capitolo che online ha polarizzato molti giudizi del pubblico. Alla richiesta di un commento sulle divisioni, l’attore ha ricordato che ogni parere – positivo o negativo che sia – è del tutto legittimo e che è abbastanza normale che parte del pubblico possa non apprezzare un film. Tuttavia, l’invito che ha lanciato è ad abbassare generalmente i toni delle discussioni – a prescindere dalle opinioni sul film – e a non “litigare” sulla saga, tenendo sempre a mente che Star Wars è un prodotto di puro intrattenimento e non “una dichiarazione politica”. A tale proposito, Davis ha ricordato l’idea che George Lucas aveva adottato come base dell’intero franchise:

Non avevo idea che [Gli Ultimi Jedi] avesse diviso molto le opinioni ma è qualcosa che può succedere. Qualsiasi film è in qualche modo divisivo: alcune persone lo apprezzano, altre no. Io amerò sempre Star Wars. È un prodotto di intrattenimento, non è una dichiarazione politica. Esiste affinché la gente possa divertirsi. Si tratta di andare al cinema e perdersi un po’ in quel mondo. È escapismo puro, permette di dimenticarsi per un paio d’ore del ventunesimo secolo. Era questa la filosofia di George Lucas per Star Wars, ovvero mettere in piedi una divertente avventura!

Davis sarà anche in Solo: A Star Wars Story, film che segnerà una piccola “reunion” tra l’attore e Ron Howard, che lo ha diretto nel 1988 in Willow.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: CB