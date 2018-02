tempo di lettura 1'

Grazie a Impawards possiamo dare uno sguardo ad un nuovo poster di, horror scritto e diretto dacon protagonisti Ellen Page e Sam Keeley.

La pellicola è ambientata in un mondo in cui un terribile virus che ha trasformato parte della popolazione in una sorta di zombie cannibali e violenti. Dopo aver trovato una cura la società si ritrova a dover fronteggiare l’integrazione degli individui infetti ormai guariti. Tra questi c’è anche Senan (Sam Keeley), un giovane perseguitato dalle sue terribili azioni compiute quando era infetto. L’uomo cerca di riconciliarsi con la vita dopo essere stato accolto dalla sua cognata vedova (Ellen Page). Ma la società è pronta a perdonare quelli come lui?

Del cast fanno parte anche Tom Vaughan-Lawlor e Paula Malcomson. Il film arriverà nelle sale americane il 23 febbraio.

Potete vedere il poster qua sotto: