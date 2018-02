tempo di lettura 2'

Oggifesteggia 50 anni.

Chiaramente, considerato che l’attore interpreterà Cable nel secondo capitolo di Deadpool in uscita il 18 maggio nelle sale americane e il 31 maggio in quelle italiane, il marketing della 20Th Century Fox non poteva lasciarsi scappare quest’occasione per promuovere l’irriverente cinecomic.

E – manco a dirlo – sull’Instagram di Ryan Reynolds è apparsa un’immagine in cui il Mercenario Chiacchierone è intento a dipingere un ritratto di Cable, ma l’opera d’arte che ne deriva ha dei chiarissimi richiami a un altro film interpretato da Josh Brolin: I Goonies. Nel quadro vediamo infatti il personaggio di Brandon Walsh.

Ecco il post social dell’attore canadese:

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 uscirà il 18 maggio nelle sale americane e il 31 maggio in quelle italiane.