Disneyland Paris svela

Il progetto di una nuova attrazione a tema Marvel

I Supereroi Marvel s’installano al Parco Walt Disney Studios. Disneyland Paris ha svelato oggi i futuri piani per una nuova attrazione a tema Marvel.

È stato il Presidente Walt Disney Parks and Resort, Bob Chapek, che l’ha annunciato la notte scorsa, davanti a più di due mila fans riuniti in occasione dell’Expo D23 in Giappone, per scoprire in esclusiva i futuri progetti di sviluppo dei Parchi Disney, tra cui Disneyland Paris.

Mentre le festività del 25° Anniversario di Disneyland Paris continuano e Walt Disney Parks and Resorts ha dichiarato di voler rendere sempre più presenti e mettere in valore le storie e i personaggi iconici in quella che à la prima destinazione turistica europea, questi futuri sviluppi offriranno ai visitatori del parco ancora più attrazioni e spettacoli eccezionali.

Una nuova attrazione a tema Marvel

Rock ‘n’ Roller Coaster starring Aerosmith sarà completamente reimmaginata sul tema Marvel e proporrà di unirsi ad Iron Man e agli Avengers per un’avventura a sensazioni forti e a grande velocità.

L’aggiunta di questa nuova attrazione rende permanente la presenza di Marvel, rendendo questo Parco imperdibile per tutti gli ospiti.