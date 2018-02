tempo di lettura 1'

È tutto pronto per la grande anteprima diche si terrà questa sera alle 21:00 presso Arcadia Cinema di Melzo (con cui BadTaste.it ha una media partnership).

Il film di Ryan Coogler verrà proiettato in anteprima in formato scope 2D sul megaschermo della Sala Energia, con uno spettacolare audio in Dolby Atmos™. Noi di BadTaste.it saremo presenti e registreremo, come da tradizione, le vostre reazioni alla fine del film, ma ci sarà anche un’altra sorpresa: prima dell’ingresso in sala verranno consegnate, a tutti i partecipanti, le locandine speciali.

Vi ricordiamo poi che Black Panther verrà proposto in lingua originale in Sala Energia sabato 24 febbraio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

A dirigere la pellicola Ryan Coogler (Creed) su una sceneggiatura scritta assieme a Joe Robert Cole. L’uscita del film è prevista per il 14 febbraio 2018 in Italia, il 16 negli USA.