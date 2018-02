tempo di lettura 1'

Nuovo giorno, nuovo aggiornamento su, il film d’animazione che uscirà il prossimo 15 gugno nei cinema statunitensi.

In attesa del nuovo teaser, in uscita domani, il compositore Michael Giacchino ha annunciato con un video su Twitter – in cui lo vediamo in compagnia del regista dell’attesissimo sequel Brad Bird – di avere cominciato i lavori sulla colonna sonora della pellicola.

Potete vedere il breve contributo direttamente qua sotto!

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA.