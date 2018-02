tempo di lettura 1'

Il premio Oscar(The Danish Girl, Ex Machina, Jason Bourne, Tomb Raider) sarà la protagonista di, diretto da(The Imitation Game, Passengers).

La vicenda vede protagonista Helena Petterier (Vikander), la cui vita idilliaca viene sconvolta quando la donna apprende che l’uomo che ha tenuto in ostaggio per 12 anni lei e sua madre è fuggito di prigione. Per proteggere suo marito e sua figlia, Helena deciderà di agire in prima persona e si metterà sulle tracce dell’uomo che l’ha cresciuta per dargli la caccia. Lo script è firmato da Elle Smith e da Mark L. Smith (Revenant – Redivivo).

Vikander, com’è noto, interpreta Lara Croft nel nuovo adattamento di Tomb Raider, diretto da Roar Uthaug, in uscita il 16 marzo del 2018.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CS