Gli sceneggiatoricureranno la regia di, film dedicato allo scalatore Warren “Batso” Harding (morto nel 2002).

Faxon e Rash – lo ricordiamo – hanno vinto un Oscar nel 2012 per la sceneggiatura di Paradiso Amaro (The Descendants) di Alexander Payne. Batso and the Wall racconterà la vera storia di Harding, il primo scalatore a conquistare, nel 1958, la vetta di El Capitan nello Yosemite National Park in California.

I due autori hanno esordito alla regia nel 2013 con C’era una volta un’estate (The Way, Way Back), con Steve Carell, Sam Rockwell e Toni Collette. Sono stati anche produttori esecutivi nonché membri del cast del film.

Fonte: Hollywood Reporter