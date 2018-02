Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

I fan diavranno sicuramente notato che il Millennium Falcon presente nel teaser trailer diè decisamente diverso da quello che abbiamo imparato ad amare nei film della saga usciti finora. Decisamente più bianco, brillante e dal design leggermente diverso da quel “rottame” a cui eravamo abituati.

Ancora una volta è Entertainment Weekly a svelare il motivo di questa differenza. Prima che Han Solo sedesse in cabina di guida, l’astronave era di Lando Calrissian (Donald Glover), che secondo lo sceneggiatore Jon Kasdan (che ha scritto il film con il padre Lawrence) è il responsabile di questo look:

Insomma, una vera e propria astronave da “festa”. Nel film chiaramente vedremo come cambierà nel passaggio di consegne da Lando a Han, evolvendosi nel Falcon che conosciamo e amiamo.

Anche grazie alle immagini ufficiali dei giocattoli Hasbro diffuse proprio oggi, possiamo intuire che il velivolo “perderà” qualche pezzo, magari proprio grazie all’installazione dell’eccezionale sistema di propulsione iperguida che lo distinguerà da tante altre astronavi (o alla Rotta di Kessel, o all’incontro ravvicinato con l’enorme essere tentacolare che vediamo nel trailer).

Sempre parlando a EW, Alden Ehrenreich spiega che molto del nuovo aspetto dipenderà dalla praticità:

È più sicuro far volare nella galassia qualcosa che sembri un rottame. La gente ti sottovaluterà – specialmente se non hai buone intenzioni. È più facile essere fermati se si guida una Lamborghini!

Il Falcon di Solo: A Star Wars Story ha però una caratterisica molto diversa da quello dei film successivi, e cioè un muso rastremato (anziché biforcuto). Entertainment Weekly non può però rivelare in che modo avverrà questa modifica sostanziale perché sarebbe uno spoiler:

Che si tratti di un’astronave più piccola?

Kasdan ricorda, comunque, che lo stesso Lando apportò evidentemente delle modifiche al Falcon originale:

Ecco le foto dei giocattoli LEGO e Hasbro:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.