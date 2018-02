Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante un’intervista con Vulture , Kevin Feige ha svelato che Black Panther, il cinecomic Marvel da ieri nelle sale italiane, ha un budget leggermente più elevato di altre pellicole dell’UCM.

“Spero si capisca guardando il film” ha commentato il presidente dei Marvel Studios, “ma le risorse impiegate per questo film sono pari ad altri film e addirittura superiori dell’ultimo paio“.

Con “ultimo paio” il produttore dovrebbe riferirsi a Thor: Ragnarok e a Spider-Man: Homecoming, costati attorno ai 180 milioni di dollari. Perciò il budget del film di Pantera Nera dovrebbe essere più in linea con quello di Guardiani della Galassia Vol. 2 (200 milioni di dollari).

Come spiegato da Feige:

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.