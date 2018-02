tempo di lettura 1'

Sono arrivati i primi dati d’incasso per il lancio internazionale di

Dopo il debutto nel Regno Unito martedì, mercoledì il film è uscito in altri territori, per un totale di 17 paesi inclusi Italia, Corea del Sud e Francia, incassando 23.2 milioni di dollari (di cui 7.2 in UK, 4.7 in Corea, 2 a Taiwan, 1.6 in Francia e 1.1 a Hong Kong).

Oggi è uscito anche in Germania, Australia, Brasile e altri paesi, e nel weekend arriverà nel 70% dei mercati internazionali.

Le ultimissime previsioni per il weekend negli Stati Uniti, intanto, non parlano più di 180 milioni (come invece comunicavamo questa mattina), ma di ben 200 milioni in quattro giorni (sarà un weekend lungo, lunedì è il Giorno dei Presidenti). Se così fosse, sarebbe uno dei migliori esordi di sempre per un film.

Nel frattempo a San Valentino negli USA Cinquanta Sfumature di Rosso ha dominato la classifica con oltre 10 milioni di dollari, salendo a 56 milioni (che diventano oltre 150 nel mondo).

Fonte: pro.boxoffice | variety | bom