La Disney e la Lucasfilm devono ancora confermare ufficialmente le date di uscita diin home video. Alcune indiscrezioni parlano di una possibile pubblicazione del film in Digital HD il 14 marzo e in Blu-ray il 27 marzo.

Sull’iTunes Store in Nuova Zelanda, il film è previsto come disponibile per il 14 marzo. È possibile, tuttavia, che le date di uscita possano variare a seconda dei Paesi. Ad ogni modo, l’uscita sembra collimare – come periodo – con i precedenti film del franchise. Sul mercato USA, Il Risveglio della Forza è uscito in Digital HD il 1 aprile, mentre Rogue One il 24 marzo.

Al momento, non rimane che attendere eventuali conferme e comunicati in merito all’uscita delle varie edizioni anche nel nostro Paese.

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonti: CB, StarWarsNews.net