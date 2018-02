tempo di lettura 1'

Come svelato in esclusiva dall’Hollywood Reporter,è in fase di negoziazione per prendere parte, in un ruolo da protagonista, al progetto di, che vede alla regia(xXx – Il ritorno di Xander Cage). La STX Films sta tuttora valutando varie strategie di finanziamento e distribuzione del film.

La trama è basata sul romanzo di Jay Bonansinga del 1997, incentrato su un ex killer al quale viene diagnosticata una malattia mortale. Per non andare incontro alle sofferenze della malattia, l’ex assassinio ingaggia un sicario, commissionando la sua stessa morte. Tuttavia, dopo aver scoperto che la diagnosi è errata, dovrà tentare di fermare proprio coloro ai quali ha commissionato il suo omicidio.

Statham, com’è noto, sarà con Dwayne Johnson tra i protagonisti dello spin-off di Fast & Furious, previsto nel 2019.

Fonte: Hollywood Reporter