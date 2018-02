Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, il nuovo cinecomic dei Marvel Studios, è arrivato nei cinema italiani.

Il personaggio di Black Panther è diventato presto uno dei più amati da parte degli appassionati, abbattendo diversi confini razziali e culturali. Secondo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e produttore del film Black Panther, “creando il personaggio di Black Panther negli anni ‘60 Stan Lee e Jack Kirby fecero una mossa molto audace: si trattava di un nuovo personaggio, un personaggio africano più intelligente e più forte di tanti altri eroi Marvel. Siamo entusiasti di avergli dato vita anche sul grande schermo a distanza di oltre 50 anni dalla sua prima apparizione”.

Nei giorni scorsi, la divisione nazionale della Hasbro ci ha inviato alcuni campioni della linea di prodotti ispirata al film.

Qua sotto trovate le nostre foto seguite da un breve video Instagram.

Un post condiviso da BadTaste.it (@badtasteit) in data: Feb 16, 2018 at 8:59 PST

Dalla sinossi:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.