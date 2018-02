tempo di lettura 1'

Continua la corsa dial box-office italiano: il film batte tutte le nuove uscite anche giovedì, incassando altri 590mila euro (in linea con il secondo film) e salendo a ben 9.2 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per A Casa Tutti Bene, che raccoglie altri 280mila euro e sale a 814mila euro in due giorni. Sarà interessante seguire l’andamento del film di Muccino oggi e soprattutto domani e dopodomani.

Al terzo posto Black Panther incassa 240mila euro, salendo a 713mila euro in due giorni, mentre al quarto posto La Forma dell’Acqua dimostra un’ottima tenuta e incassa 129mila euro, per un totale di 334mila euro in due giorni. Chiude la top-five The Post, con 59mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro.