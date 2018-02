tempo di lettura 1'

Primo record infranto peral box-office nordamericano.

Il blockbuster che inaugura il decimo anno dei Marvel Studios ha raccolto infatti ben 25.2 milioni di dollari alle anteprime di giovedì sera, il secondo miglior risultato di sempre per un film Marvel e il quarto per un cinecomic dopo Il Cavaliere Oscuro: il Ritorno (30.6 milioni), Batman V Superman (27.7 milioni) e Avengers: Age of Ultron (27.6 milioni); il tredicesimo per un film in generale.

Il record infranto è quello del maggiore incasso di sempre nelle anteprime nel mese di febbraio: è infatti praticamente il doppio del record precedente, stabilito da Deadpool due anni fa (12.7 milioni).

Due anni fa Captain America: Civil War aveva incassato 25 milioni di dollari alle anteprime, chiudendo il weekend con 179 milioni in tre giorni. Le proiezioni per Black Panther aggiornate parlano di un weekend da 180 milioni in tre giorni e 200 milioni in quattro giorni (lunedì è il Presidents Day).

Fuori dagli Stati Uniti, intanto, la pellicola ha già raccolto 47 milioni di dollari in tre giorni (è uscito martedì nel Regno Unito e mercoledì e giovedì in altri 40 territori, Italia inclusa).

Fonte: THR